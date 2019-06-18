Vefa Lisesi öğrencileri Bosnalı kardeşleriyle buluştu

Vefa Lisesi öğrencileri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelerek kardeş okulları Dobrinja Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği iş birliğinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'te Türkçeyi seçmeli ders olarak okutmayan liseler ve Türkiye arasında yapılan projede yer alan Vefa Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Bosna Hersek'teki kardeş okulda okuyanlarla buluştu.

İki okulun öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Eğitim Müşaviri Vasi Ete, Bosna Hersek'te Türkçeyi yabancı dil olarak seçmeyen liselerle ortak bir kardeş okul projesi yürüttüklerini ifade ederek, "Bosna Hersekli öğrencilerin Türkiye'yi daha yakından tanımaları için Türkçeyi seçmeli ders olarak almayan 10 liseye Türkiye'den kardeş okul yaptık." dedi.

Projenin iki ülke öğrencilerinin birbirlerini daha yakından tanımalarını amaçladığını anlatan Ete, öğrencilere Türkiye Bursları hakkında bilgi verdi.

Vefa Lisesi Müdürü Abidin Başarslan da Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından iki yıl önce başlatılan proje kapsamında Saraybosna'daki Dobrinja Lisesi ile kardeş okul olduklarını anımsatarak, "İlk ziyareti biz yapalım istedik. İki ülke arasındaki ortak tarih ve bilinç çalışmalarına ortak olmak istedik. Kendimi Bursa veya Antalya'ya gelmiş gibi hissettim. İki ayrı halk, iki ayrı millet ancak kalpler kültür olarak ortak atıyor." diye konuştu.