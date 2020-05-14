Vefa Sosyal Destek Grubu: Van'da grubun aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırganlara hitaben, "Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu" dedi.

Saldırıda biri belediye çalışanı iki kişi hayatını kaybetti, bir belediye çalışanı da yaralandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi.

Albayrak, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü", Çelik de "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor" dedi.