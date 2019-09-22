ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da oturan 57 yaşındaki İsmet Terzi, 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı hale gelen 43 yıllık eşi Ünzile'ye adeta bebek gibi bakıyor.

Emekli maaşıyla geçimini sağlayan 57 yaşındaki, üç çocuk babası İsmet Terzi, yaklaşık 6 yıl önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve yatağa bağımlı hale gelen 43 yıllık eşi Ünzile ile kirada oturduğu evde yaşamını sürdürüyor.

Terzi, 6 yıldır "Bir şey olmasın" diye eşinin baş ucundan ayrılmıyor, onun her şeyiyle adeta bir bebek gibi ilgileniyor.

Sözlerine "Hayattaki tek varlığım Ünzile." diyerek başlayan Terzi, zorlu yaşam mücadelesini AA muhabirine anlattı.

Eşinin durumu nedeniyle evden fazla uzaklaşamadığını belirten Terzi, elinden geldiğince eşine bakmaya çalıştığını söyledi.

- "O da aynı şekilde bana bakardı"

Tek endişesinin öldükten sonra eşinin yalnız kalması olduğunu dile getiren Terzi, şöyle devam etti:

"Ünzile, uzun süre yoğun bakımda kaldı ancak beyin damarlarındaki pıhtılaşmadan dolayı felç oldu. Ünzile hayat arkadaşım. Ona bakmaya devam edeceğim. Ben yatağa bağımlı olsam o da aynı şekilde bana bakardı. Biraz birikimim vardı, o da tedaviye gitti. Yine de Allah'ıma şükürler olsun. Ancak onu dışarıya çıkarıp gezdirmek, elinden tutmak ve özlediği köyüne götürmek istiyorum. Olur da bir gün kendisini gezdireceğim bir aracım olursa dünyalar bizim olacak."