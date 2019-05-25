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Vefat eden eşinin balmumu heykeline sarılarak hasret gideriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Görele ilçesinde oturan Mürteza Kuğuoğlu, müze ziyaretinden esinlenip 6 yıl önce kaybettiği babası Mahmut Kuğuoğlu'nun (76) balmumu heykelini yaptırdı, evin başköşesine oturttu.

Nedim KOVAN- Haluk ŞENTÜRK/GÖRELE(Giresun),(DHA) - GİRESUN'un Görele ilçesinde oturan Mürteza Kuğuoğlu, müze ziyaretinden esinlenip 6 yıl önce kaybettiği babası Mahmut Kuğuoğlu'nun (76) balmumu heykelini yaptırdı, evin başköşesine oturttu. Eşinin balmumu heykeline sarılan Emine Kuğuoğlu da vefat eden hayat arkadaşına hasret gideriyor. Heykel, eve gelen kimi misafirleri şaşırtırken, kimileri de canlı sandıkları heykelin elini sıkmak için yanına gidiyor.

Görele ilçesi Şahinyuva köyünde yaşayan Mürteza Kuğuoğlu'nun 6 yıl önce babası Mahmut Kuğuoğlu hayatını kaybetti. Çok sevdiği babasının ölümüne üzülen Mürteza Kuğuoğlu, bir müze ziyaretinden esinlenerek geçen yıl babasının balmumu heykelini yaptırmaya karar verdi. Bursa'da özel bir şirkete fotoğraf ve boy ölçülerini veren Kuğuoğlu, babasının balmumu heykelini yaptırdı. Kuğuoğlu, köydeki evine getirdiği babasının balmumu heykeline kıyafetlerini de giydirerek evin salonunda yer alan sedire oturttu. Mahmut Kuğuoğlu'nun balmumu heykelinin yanına hayattayken kullandığı kavalı ve bastonu da konuldu. Eşinin balmumu heykeline sarılan Emine Kuğuoğlu da vefat eden hayat arkadaşına hasret gideriyor. Eve gelen misafirler karşılaştıkları balmumu heykelini karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı misafirler canlı sandıkları heykelin elini sıkmak için yanına gidiyor, bazıları da fotoğraf çektiriyor.

'AMCA RAHATSIZ MI? NİYE KONUŞMADI' DİYENLER OLUYOR'

Babasının yörenin sevilen simalarından biri olduğunu anlatan Mürteza Kuğuoğlu, babasına çok düşkün olduğunu belirterek onu yaşatmak istediğini söyledi. Bu amaçla babasının balmumu heykelini yaptırdığını anlatan Kuğu, "Heykeli evimizin baş köşesine yerleştirdim. Ona bakarak hatıralarımızı yad ediyoruz. Aslında o bizim gönlümüzde duruyor, orada sadece kalıp olarak yer alıyor. Bazen evin dışına çıkartıyorum. Bizi tanımayanlar heykeli gördüklerinde gerçek sanıyor. Hatta selam verip 'Amca rahatsız mı? Niye konuşmadı?' diyenler oluyor. Şaşırıyorlar. Canlı zannedip, yanına kadar gidip el uzatanlar bile oldu" dedi.

'EŞİMİN HEYKELİNE BAKIP, HASRET GİDERİYORUM'

10 çocuk annesi Emine Kuğuoğlu (80) da oğlunun babasının balmumu heykelini yaptırdığını belirterek "Kendi evine koydu. Ben de arada gelip oğlumun evinde eşimin balmumu heykeline bakıyorum. Tabii çok hüzünleniyorum. Sürekli burada kalamıyorum. Kalsam vefat eden eşimi sürekli gördüğüm için buna dayanamam. Arada gelip kıyafetlerine, kendisine bakarak hayat arkadaşıma özlem gideriyorum. Komşularım gelince çok şaşırıyorlar. Korkanlar da oluyor. Biz de durumu açıklıyoruz" diye konuştu.

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