Vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de vefat eden Kore gazisi Süleyman Sordageç, son yolculuğuna uğurlandı.
Karanfiloğlu Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Sordageç'in cenazesi, askeri törenin düzenleneceği Eski Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine, Sordageç'in yakınları, gaziler, askerler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Erdinç Topçu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.
Sordageç'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Acıceşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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