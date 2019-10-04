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Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsa Bayram Telden, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsa Bayram Telden, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gazinin ailesinin ise resmi tören istememesi üzerine askeri erken temsiliyet düzeyinde törene katıldı.
Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hastanede tedavi gören 67 yaşındaki gazi Telden, dün hayatını kaybetti. Telden için Pamukkale ilçesi Asri Mezarlık Cami Cami’nde tören düzenlendi. Törene Denizli Garnizon Komutanlığı’nda görevli Albay Cengiz Güven ile subaylar da katıldı. Gazi Telden Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasının ardından toprağa verildi.
Öte yandan, Telden’in ailesinin isteği üzerine askeri tören gerçekleştirilmediği belirtildi.

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