Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi Ömer Canbaz son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur merkez Hızır İlyas Mahallesi’nde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Canbaz’in cenazesi, askeri tören için Ulucami’ye getirildi.

Cenaze törenine, Canbaz’ın yakınları ve gazi arkadaşları, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, askerler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kore gazisi Ömer Canbaz’ın cenazesi, Güvenli köyüne defnedildi.



