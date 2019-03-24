HABER

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Vefat eden Kore gazisi Ömer Canbaz son yolculuğuna uğurlandı.Burdur merkez Hızır İlyas Mahallesi’nde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Canbaz’in cenazesi, askeri tören için Ulucami’ye getirildi.Cenaze törenine, Canbaz’ın yakınları ve gazi arkadaşları, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, askerler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi Ömer Canbaz son yolculuğuna uğurlandı.
Burdur merkez Hızır İlyas Mahallesi’nde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Canbaz’in cenazesi, askeri tören için Ulucami’ye getirildi.
Cenaze törenine, Canbaz’ın yakınları ve gazi arkadaşları, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, askerler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kore gazisi Ömer Canbaz’ın cenazesi, Güvenli köyüne defnedildi.

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladıYer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı
Başkan adayı Duran: "Seçilmem durumunda belediye personeliyle çalışma arkadaşı sizlerin memuru olacağım”Başkan adayı Duran: "Seçilmem durumunda belediye personeliyle çalışma arkadaşı sizlerin memuru olacağım”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.