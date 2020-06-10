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Vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı için saygı duruşu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Süper Lig maçları öncesinde vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı için saygı duruşu yapılacak

Vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı için saygı duruşu

Lig maçları öncesinde vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı için saygı duruşu yapılacağı öğrenildi.

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