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Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Trabzon’da önceki gün vefat eden 91 yaşındaki Kore gazisi Sami Aydın’ın evinden tarih çıktı.Trabzon’da önceki gün vefat eden ve dün Bengisu mahallesindeki aile kabristanlığında devlet töreni ile toprağa verilen Kore gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Sami Aydın’ın evine gelenler adeta bir tarihle karşılaştı.

Trabzon’da önceki gün vefat eden 91 yaşındaki Kore gazisi Sami Aydın’ın evinden tarih çıktı.
Trabzon’da önceki gün vefat eden ve dün Bengisu mahallesindeki aile kabristanlığında devlet töreni ile toprağa verilen Kore gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Sami Aydın’ın evine gelenler adeta bir tarihle karşılaştı. Kore gazisinin üniforması, o döneme ait fotoğrafları, savaşta kazandığı başarı belgeleri, madalyalar ve özel eşyaların bulunduğu evi ilk defa görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kendilerini sanki tarihi bir müzede hissettiklerini belirtiler.
1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında meydana gelen iç savaşta Güney Kore tarafında savaşa giren Türk Ordusu’nun bir askeri olarak savaşan ve savaş sonunda gazi unvanı alan Sami Aydın önceki gün vefat ederek dün devlet töreni ile defnedilmişti. Defin işlemlerinin ardından Gazi Aydın’ın Trabzon’da bulunan evini ziyaret edenler yıllarca özenle saklanmış, manevi değerleri oldukça yüksek ve tarih kokan birçok anıyla karşılaştılar. Odanın içinde bulunan madalyaları, başarı belgelerini, askeri üniformayı ve eski fotoğrafları görenler geçmişe giderek tarihi bir yolculuğa çıktıklarını söylediler.

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı

Vefat eden Trabzonlu Kore gazisinin evinden tarih çıktı
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