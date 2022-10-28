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Vefat edenlerin anısı dikilen fidanlarla yaşatılacak

28.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsünde vefat edenlerin anısını yaşatmak amacıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Vefat edenlerin anısı dikilen fidanlarla yaşatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsünde vefat edenlerin anısını yaşatmak amacıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

ZBEÜ’nün 30. Yıl etkinlikleri doğrultusunda görevi başında vefat eden akademik ve idari personel ile öğrencilerin anısına Farabi Spor Salonu önündeki alana fidanlar dikildi. Etkinlikte Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşlik ederken, senato üyeleriyle çok sayıda idari personel de fidan dikme etkinliğinde hazır bulundu.

Etkinlikten önce konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, vefat edenlerin anısını yaşatmak üzere gerçekleştirilen bu etkinliğin büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, bu anlamlı girişimlerin üniversitede sürdürülmeye devam edeceğini belirtti. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Özölçer, ilk fidanı ekip can suyunu verdi.

İdari personel için dikilen fidanın ilk toprağını atan Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Yıldız, bu anlamlı törende personelin adını yaşatmak adına dikilen fidanların bakımında herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, bu etkinlikte katkı sunan herkese teşekkür etti.

“MADEN ŞEHİTLERİ İÇİN DE FİDAN DİKİLDİ”

Dört fidanın dikildiği etkinlikte geçtiğimiz haftalarda Bartın’ın Amasra ilçesinde hayatını kaybeden 41 maden işçisi için de fidan dikildi. Benzer bir durumun yaşanmaması temennisiyle dikilen fidanın ilk can suyunu Maden Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Geniş verdi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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