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Vefat etti, dünyanın ilk dijital iskeleti oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 12:19 | Son Güncelleme

New England Üniversitesi’nden arkeolog Rowan Webb, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2010 yılında vefat etti ve Dünyanın ilk dijital iskeleti olacağını bilmiyordu.

Vefat etti, dünyanın ilk dijital iskeleti oldu!

Normal şartlarda onun ölümü olunca sıradan görülse bile o buna bir farklılık katmayı başardı. Ölümünden sonra bile bilime katkı vermesi için bedeninin kullanılmasını istedi. Onun bu isteği hızla yerine getirildi. İşte onun isteği ile ilgili detaylar.

İngiltere merkezi çalışan üniversiteler uzun bir süredir 3D görüntüleme tekniği üzerinde bazı işler gerçekleştiriyordu. İlk dijital iskeleti yapılan bilim insanı da böyle bir teknoloji üzerine çalışıyordu. Ancak onun alanı daha çok arkeolojiydi.

BEDENİNİ BİLİME FEDA ETTİ

Arkadaşları onun öldüğünde en çok istediği şeylerden birisini gerçekleştirme kararı aldı. Bedenini bilime feda etmek isteyen bu bilim insanının dijital iskeletini oluşturdular. Böylece dünyada bir ilk yaşandı. UNE zooarkeoloji uzmanı Dr. Melanie Fillios, “Webb’in elimizdeki teknoloji hakkında hiçbir fikri yoktu. Şimdi herkesin ondan bir şeyler öğrenebilmesini sağlayacağız. Ailesi ve onu tanıyanlar, onun hala bir bakıma yaşadığını hissedecekler” ifadelerine yer verdi.

3D modellerinin üretilmesinde kullanılan fotogrametri tekniği burada kullanıldı. Böylece dünyada ilk kez birinin dijital iskeleti ortaya çıkarıldı.

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Rowan Webb iskelet dünyanın ilk dijital iskeleti

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