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  4. "Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinleyip Ankara sokaklarını gezdi

03.01.2025 16:53
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03.01.2025 16:53
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ferdi Tayfur'a hayranlığıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat haberinin ardından duygusal bir taziye mesajı paylaşmıştı. Usta sanatçı için "O kardeşimdi. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü" diyen Bahçeli bugün de Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

'BU BANA YETER' ŞARKISINI DİNLEDİ

Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı.

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Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı.

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Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü.

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"KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENİYOR"

MHP lideri Devlet Bahçeli de usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaşmıştı. Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur
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