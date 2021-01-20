Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme zararları ve yararları nelerdir?

Vegan beslenmede bol meyve sebze tüketildiği için; magnezyum, potasyum, kalsiyum tüketimi iyi olduğundan dolayı hiper tansiyon riski düşüktür. Fakat hayvansal kaynaklı protein düzgün alınmadığı için demir eksikliğinden ötürü anemi yaşanma riski yüksektir. B12 düşük olduğundan kalp hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Özellikle hayvansal kaynaklardan yararlanmadığından osteoporoz riski yüksektir. Yine aynı nedenlerden dolayı kas sisteminde zayıflık görülebilir. Sinir sisteminde harabiyet de sıklıkla görülen bir sonuçtur. Güneş ışınları dışında D vitamini alımı vücut için oldukça önemlidirid. Kanser riskini azaltmak için tüketilen D vitamini içeriği düşük şekilde tüketildiğinden veganlarda kanser riski de daha yüksek olmaktadır.

VEGAN BESLENMEDE HANGİ YİYECEKLER TÜKETİLİR?

Tamamen bitkisel kaynaklı ürünler tüketilmektedir. Soya peyniri olan tofu peyniri ve soya eti, soya kıyması tüketilebilir. Bitkisel yağlardan, tahıl, un, pirinç, buğdaydan faydalanmaktadırlar. Kuru baklagilleri de tüketirler. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagillere beslenmelerine yer veren veganların en sık tükettikleri besinler arasında meyve ve sebzeler yer alır.

VEGAN BESLENME KİMLER İÇİN SAKINCALIDIR?

Gebelerde, emziren annelerde, gelişim çağında olan çocuklarda aynı zamanda kronik hastalığı olan; diyabet, kalp, tansiyon problemi olan kişilerde vegan beslenme sakıncalıdır. Düzenli besin alınmadığından dolayı vücutta besin yetersizlikleri ortaya çıkarak hastalıklara davetiye çıkarılır. Bu nedenle vegan beslenen kişilerin yeterli besinleri alabilmesi için bir uzmana başvurmaları gerekmektedir. Özellikle çocukların vegan beslenme ile büyütülmek isteniyorsa büyüme ve gelişimleri engellenmeden bu sağlanmalıdır. Gebelerin yine bebeklerinin gelişimini sağlayabilmeleri için beslenme uzmanından yardım almaları gerekmektedir.



