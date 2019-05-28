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“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Diyetisyen Meleksima Mahmutoğlu dengeli ve doğru uygulandığı takdirde vejetaryen beslenmenin pek çok hastalıktan korunmaya yönelik etkileri olduğunu belirterek, “Vejetaryen diyetler, düşük seviyelerde doymuş yağ, kolesterol ve hayvansal protein içerirken, yüksek seviyelerde karbonhidrat, diyet lifi, magnezyum, folik asit, C ve E vitaminleri ve antioksidanlar içermesi sebebiyle insan sağlığına birçok fayda sağlamakta” dedi.

“Vejetaryen beslenerek pek çok hastalığı engelleyebilirsiniz”

İSTANBUL, (DHA) - Diyetisyen Meleksima Mahmutoğlu dengeli ve doğru uygulandığı takdirde vejetaryen beslenmenin pek çok hastalıktan korunmaya yönelik etkileri olduğunu belirterek, “Vejetaryen diyetler, düşük seviyelerde doymuş yağ, kolesterol ve hayvansal protein içerirken, yüksek seviyelerde karbonhidrat, diyet lifi, magnezyum, folik asit, C ve E vitaminleri ve antioksidanlar içermesi sebebiyle insan sağlığına birçok fayda sağlamakta” dedi.

Vejetaryen beslenmenin, bilinen kalp hastalığı veya kalp hastalığı riski taşıyan kişilerde, kardiyovasküler risk faktörlerinin azaltılmasında büyük rol oynadığını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesinden Diyetisyen Meleksima Mahmutoğlu, “Kırmızı et tüketimi, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi çeşitli kronik hastalıklar için artan risk ile ilişkiliyken, vejetaryen diyetin temel besin bileşenlerini oluşturan meyve ve sebzelerin, baklagillerin, rafine edilmemiş tahılların ve kabuklu yemişlerin bol miktarda tüketilmesi bazı durumlarda daha uzun ömür ve birçok kronik dejeneratif hastalık için daha düşük bir risk faktörü ile ilişkilendirilmekte. Aynı zamanda bitkisel kaynaklı besinlerin tüketimi de bireylerde kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır. Bitkisel kaynaklı besinlerin uzun zamandan beri kansere karşı korumada etkili olduğu düşünülmektedir ve vegan diyetin daha düşük bir kanser insidansı ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Tüm bunlarla birlikte vejetaryen bireylerin günlük alınması gereken bazı makro ve mikro besin öğelerini, protein, demir, çinko, B12 vitamini, D vitamini, omega-3 yağ asitleri gibi yeterli miktarlarda alıp almadıkları ile ilgili soru işaretleri de vardır” ifadelerini kullandı.

“SADECE FİZİKSEL SAĞLIKTA DEĞİL, RUH SAĞLIĞINDA DA ETKİLİ”

Veganların beslenme şekilleri hakkında bilgi veren Mahmutoğlu, “Balık ve balık yağları kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteren EPA ve DHA içermektedir ancak EPA ve DHA alımları vücut tarafından sentezlenemediği ve dışardan alınması gerektiği için veganlarda alımı hemen hemen hiç yoktur. Veganlar, DHA içeren mikroalg takviyelerinden ve DHA takviye edilmiş gıdalardan DHA alabilir ve EPA, DHA'nın vücutta geriye dönüşümünden elde edilebilmektedir. Süt ve süt ürünleri tüketmeyen veganların, diyetle önemli kalsiyum kaynakları olan badem, susam, tahin, kalsiyum takviyeli içecekler ve lahana gibi düşük oksalat içeren yeşil yapraklı sebzeler gibi uygun kaynaklardan yeterli kalsiyum elde etmelerini sağlanmalıdır. Yeterli miktarda çinko alımını sağlamak için ise tam tahıllar, baklagiller ve soya ürünleri gibi çinko açısından zengin gıdalar tüketilmelidir. Sağlıklı ve besin değerleri bakımından yeterli ve iyi planlanmış vejetaryen diyetler, tip iki diyabetin önlenmesi ve tedavisinde, kilo kontrolünde, metabolik ve kardiyovasküler olaylarda yarar sağlamaktadır. Uzun vadede sürdürülen bu tip beslenme şekli, sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda ruh sağlığında da istenilen şekilde gelişmeler sağlayabilmektedir” diye konuştu.

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