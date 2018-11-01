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'Vejetaryen lokantanın sahibi müşterisini öldürüp yemek yaptı'

01.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sadece vejeteryanlere hizmet veren bir lokantanın sahibinin, kavga ettiği bir müşterisini öldürüp yemek yaptığı ve diğer müşterilere yedirdiği öne sürüldü.

'Vejetaryen lokantanın sahibi müşterisini öldürüp yemek yaptı'

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sadece vejeteryanlere hizmet veren bir lokantanın sahibinin, kavga ettiği bir müşterisini öldürüp yemek yaptığı ve diğer müşterilere yedirdiği öne sürüldü.

Singapur merkezli Asia One sitesinin haberine göre, olay müşterilerin yemeklerinde et parçaları bulması üzerine ortaya çıktı. Müşteriler, restoranı polise şikayet etti. Polis memurlarının mutfakta, kanlar içinde parçalanmış bir ceset bulduğu belirtildi.

Daha sonra bu cesedin, bu restorana sık sık gelen ve 21 Ekim'den bu yana kayıp olan 61 yaşındaki bir müşteriye ait olduğu ortaya çıktı.

Restoran sahibinin kavga sırasında ölen adamın cesedini ortadan kaldırmak bu yola başvurduğu belirtiliyor.

Adı açıklanmayan restoran sahibinin kaçtığı ve yerinin bilinmediği açıklandı.

Bu yılın başlarında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir lokantanın müşterilerine ölü eti yedirdiğine dair iddialar doğru çıkmamıştı.

Rusya'da 2017'de en az 30 kişiyi öldürüp yedikleri söylenen bir çift tutuklanmıştı.

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