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Vejetaryen restoranında müşteriyi öldürüp yemek yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Turizm cenneti Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kan donduran bir olay yaşandı. Hayvansal ürün kullanılmayan, sebze ağırlık yemekleriyle bilinen vejetaryen restoranında bazı müşterilerin yemeğin içinde et bularak resmi makamlarla iletişime geçmesi korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda restoran sahibinin bir müşteriyle kavga ederek öldürdüğü ve daha sonra yaptığı yemeğin içine kıyma halinde ekleyerek hem ortadan kaldırmaya hem de para kazanmaya çalıştığı belirlendi.

Vejetaryen restoranında müşteriyi öldürüp yemek yaptı

Dünya Vegan Günü’nün kutlandığı 1 Kasım’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta korkunç bir olay yaşandı.

Son dönemde Türkiye’den de çok sayıda turisti ağırlayan Tayland’ın başkenti Bangkok’ta akıllara durgunluk veren bir olay tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Kentin popüler noktalarından birinde vejetaryen mutfağından yemeklerle bilinen bir lokantaya gidenler, kendilerine servis edilen noodle’ın (çin eriştesi) içinde kıyma olduğunu fark etti. Durumu yerel makamlara ileten ve şikayette bulunan müşteriler tepki gösterirken yetkililer bir soruşturma başlattı.

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CESET LAĞIM ÇUKURUNDA BULUNDU

Soruşturma sırasında yemeklere katılan eti inceleyen uzmanlar, müşterilere servis edilen yemeğin ne tavuk ne de dana eti olduğunu duyurdu. Lokantada servis edilen yemek bir insana aitti! Soruşturmayı derinleştiren yetkililer lokantanın arka tarafındaki lağım çukurunda 61 yaşındaki bir erkeğe ait cansız beden buldu. Araştırma devam ederken, 61 yaşındaki adamın lokantanın müdavimlerinden Prasit Inpathom olduğu belirlendi. En son 21 Ekim’de lokantada görülen Prasit’in, lokantanın sahibiyle kavga ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar adamın vücudunda darp izi ve çok sayıda bıçak darbesi olduğunu açıkladı.

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Yerel basın bu olaya büyük bir ilgi gösterirken, lokantanın sahibinin cesetten kurtulmak için cesedi pişirerek müşterilere servis ettiği ve cinayetten sonra kaçtığı belirlendi. Yetkililer kaç müşteriye insan eti verildiğinin henüz bilinmediğini çünkü cesedin birçok parçaya ayrıldığını duyurdu.

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Bangkok TAYLAND vejetaryen noodle çin eriştesi kıyma restoran

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