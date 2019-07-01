Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Türkiye ve yurt dışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahipleri, sığınmacı, Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise başta açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu bölgeler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını anlattı.

Vakfın "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla çalışmalarını yapacağını aktaran Erbaş, dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına bayram sevincini ve milletin iyilik elini taşıyacaklarını vurguladı.

- "Geçen yıl 430 bin 8 hisse kurban dağıtıldı"

TDV tarafından geçen yıl 430 bin 8 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında ise 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"2018 yılında Vakfımıza vekalet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse farkla yüzde 76 oranında artış meydana gelmiştir. Bu sayı her geçen gün milletimizin vakfımıza olan güveninin arttığını göstermektedir. Bu yıl da milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl kurban kestiğimiz ülke ve bölge sayıları ile bağış rakamlarının üzerine çıkarak, yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz."

-"FETÖ kurban ibadetini menfaat çarkına dönüştürdü"

Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün özellikle mali ibadetleri istismar ederek Müslümanların iyilik duygularını hain ve gizli emellerine alet ettiğini ve kurban ibadetini tam bir menfaat çarkına dönüştürdüğünü ifade ederek, toplanan zekat, sadaka gibi yardımların suistimal edildiğini, vekaleti alınan kurbanların milletin ve memleketin aleyhine çalışan merkezlere peşkeş çekilerek harcandığını aktardı.