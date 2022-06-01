Vekaletle kurban fiyatları ne kadar 2022? Vekaletle kurban kesimi kaç TL? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

Vekaletle kurban fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Vekaletle kurban fiyatları ne kadar 2022? Vekaletle kurban kesimi kaç TL? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

VEKALETLE KURBAN FİYATLARI NE KADAR 2022?

Kurban vekalet fiyatlarına ilişkin açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı.

Kurban vekalet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 TL, yurt dışında bin 800 lira olacak.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanı Ali ERbaş tarafından yapılan açıklamaya göre; Yurt içinde vekaletle kurban kesimi ücretinin de 2 bin 250 TL olduğu açıklandı.

VEKALETLE KURBAN KESİLMESİ CAİZ Mİ?

Kurban kesmek isteyen kişi bunu kendi yapabileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da yaptırabilir. Bunda bir sakınca yoktur.

Hz. Ali'nin şu sözleri birçok kaynakta yer almaktadır:

“Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu.”

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

