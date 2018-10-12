"Vekaletle kurban kesiminde rekabet izlenimi veren fiyat politikaları terk edilmeli"

SEFA ŞAHİN - AYNUR EKİZ - Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Vekaletle Kurban Organizasyonları Denetimi Ön Raporu"nda, organizasyon yapan firmalara, "Daha çok kurban hissesi elde etme gayreti ve diğer organizasyonlarla rekabet izlenimi veren fiyat politikalarının terk edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Vekaletle Kurban Organizasyonları Denetimi Ön Raporu" hazırlandı.
Rapora göre, bu yıl vekaletle 200 bini Türkiye'de olmak üzere yaklaşık 900 bin hisse kurban kesildi.
Ulusal işletme ağı olan ya da belirli illerde çalışmalar yürüten marketler, sadece yurt içinde faaliyet gösteren, entegre et tesisleri ile yapılan anlaşma çerçevesinde kesim yaptıran kurum ve kuruluşlar, yurt içindeki öğrenci yurtlarının yıllık et ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen yaygın fakat küçük çaplı organizasyonlar ile yurt içinde ve dışında uluslararası yardım faaliyeti gösteren ve merkezi Türkiye’de bulunan organizasyonlar denetlendi.
- "Kurbanlık hayvanların küpe sorgulaması yapıldı"
Denetimlerde, kurbanların vaktinde ve dini usullere göre kesilip kesilmediği kontrol edildi. Denetimlerde kurbanlık hayvanların küpe sorgulaması yapılarak, küçükbaş hayvanlarda bir, büyükbaş hayvanlarda ise 2 yaşını doldurmamış hayvanların kesimine müsaade edilmedi.
Kurban kesimi yapılan yerlerin ve etlerin pay edildiği alanların hijyen açısından genel anlamda iyi olduğu, az da olsa bazı yerlerde hijyene dikkat edilmediği gözlemlendi.
Yurt dışında din hizmetleri müşavirliği ve ataşeliğinin bulunduğu tüm ülkelerde denetimler yapıldı. Buralardaki kurban kesimlerinde vaktin başlangıcı ve bitişine riayet edildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
- "Kurban için elverişli olmayan hayvanlar değiştirildi"
Yurt dışında bazı bölgelerde özellikle de Afrika kıtasındaki kesim yerlerinde ve etlerin pay edilme alanlarında, Türkiye'deki hijyen standartları sağlanamadı ancak kurban ibadetinin ruhuna aykırı görüntülere de şahit olunmadı.
Çeşitli sebeplerden dolayı kurban için elverişli olmayan hayvanlar, denetmenlerin uyarısı ve organizasyon yetkililerinin müdahalesi ile uygun hayvanlarla değiştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yapacağı denetim sonrası "2018 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonları Genel Raporu" ayrıca yayımlanacak.
- Vekaletle kurban kesim organizasyonları için öneriler
Raporda, vekaletle kurban kesim organizasyonları için şu önerilere yer verildi:
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- Daha çok kurban hissesi elde etme gayreti ve diğer organizasyonlarla rekabet izlenimi veren fiyat politikalarının terk edilmesi gerekmektedir. Ayrıca organizasyonların fiyat aralıklarında uçurum olduğu gözlemlenmekte fiyatlama konusunda vatandaşın zihninde istifham oluşmaktadır. Bu farklılıkların izalesi ya da farkların makul seviyeye çekilmesi için Başkanlığın öncülüğünde istişareler yapılması planlanmaktadır.
- Kurban kesim ve dağıtım sayılarının, organizasyon kapasitesi, gönüllü ağı ve iş birliği imkanları ile doğru orantılı olmasına özen gösterilmelidir.
- Organizasyon düzenleyen kurum ve kuruluşların hayırda yarışma bilincini hem bağışçıları hem de gönüllüleri nezdinde canlı tutmaları, usulünce yapılan tüm işlemlerin makbul olduğu inancını yaymaları önem arz etmektedir.
- Organizasyon yetkililerinin ilgili ülkelere erken gitmelerinin, kurbanlık satın alım aşamasında orada bulunmalarının, kesim alanlarının bayram öncesi görülmesinin ve kurban etlerinin dağıtılacağı bölgelerin önceden görülmesinin anlamlı olacağı değerlendirilmiştir.
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- Kurban paylarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ve daha çok kişiye ulaşması noktasında hem büyükelçilik hem din hizmetleri müşavirliği ve ataşelikleri gibi resmi kurum ve kuruluşlarımızla istişareler yapılması, organizasyonun dağıtım safhasının bütünüyle partner kuruluşların inisiyatifine bırakılmaması gerekmektedir.
- Organizasyonların yurt dışında görevlendirdikleri gönüllülerin, gidecekleri ülkelerin resmi dillerini veya yaygın bir dili konuşabilmeleri yeterli iletişim sağlayabilmeleri için önem arz etmektedir.
- Milletimizin mazlum ve mağdur coğrafyalarda üstlendiği yardım ve hayırseverlik misyonuna uygun bir vakarla ülkemizin temsil edilmesi gerekmektedir.
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