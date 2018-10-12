"Vekaletle kurban kesiminde rekabet izlenimi veren fiyat politikaları terk edilmeli"

Ulusal işletme ağı olan ya da belirli illerde çalışmalar yürüten marketler, sadece yurt içinde faaliyet gösteren, entegre et tesisleri ile yapılan anlaşma çerçevesinde kesim yaptıran kurum ve kuruluşlar, yurt içindeki öğrenci yurtlarının yıllık et ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen yaygın fakat küçük çaplı organizasyonlar ile yurt içinde ve dışında uluslararası yardım faaliyeti gösteren ve merkezi Türkiye’de bulunan organizasyonlar denetlendi.

Rapora göre, bu yıl vekaletle 200 bini Türkiye'de olmak üzere yaklaşık 900 bin hisse kurban kesildi.

SEFA ŞAHİN - AYNUR EKİZ - Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Vekaletle Kurban Organizasyonları Denetimi Ön Raporu"nda, organizasyon yapan firmalara, "Daha çok kurban hissesi elde etme gayreti ve diğer organizasyonlarla rekabet izlenimi veren fiyat politikalarının terk edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

- "Kurbanlık hayvanların küpe sorgulaması yapıldı"

Denetimlerde, kurbanların vaktinde ve dini usullere göre kesilip kesilmediği kontrol edildi. Denetimlerde kurbanlık hayvanların küpe sorgulaması yapılarak, küçükbaş hayvanlarda bir, büyükbaş hayvanlarda ise 2 yaşını doldurmamış hayvanların kesimine müsaade edilmedi.

Kurban kesimi yapılan yerlerin ve etlerin pay edildiği alanların hijyen açısından genel anlamda iyi olduğu, az da olsa bazı yerlerde hijyene dikkat edilmediği gözlemlendi.

Yurt dışında din hizmetleri müşavirliği ve ataşeliğinin bulunduğu tüm ülkelerde denetimler yapıldı. Buralardaki kurban kesimlerinde vaktin başlangıcı ve bitişine riayet edildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

- "Kurban için elverişli olmayan hayvanlar değiştirildi"

Yurt dışında bazı bölgelerde özellikle de Afrika kıtasındaki kesim yerlerinde ve etlerin pay edilme alanlarında, Türkiye'deki hijyen standartları sağlanamadı ancak kurban ibadetinin ruhuna aykırı görüntülere de şahit olunmadı.

Çeşitli sebeplerden dolayı kurban için elverişli olmayan hayvanlar, denetmenlerin uyarısı ve organizasyon yetkililerinin müdahalesi ile uygun hayvanlarla değiştirildi.