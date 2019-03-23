Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”
Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol yürüdüğünüzü millete deklare edin”