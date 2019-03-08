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Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal, kahve ziyaretleri esnasında şehitler için lokma dağıttı.AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, seçim çalışmaları kapsamında Mudanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal, kahve ziyaretleri esnasında şehitler için lokma dağıttı.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, seçim çalışmaları kapsamında Mudanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal ile birlikte Gözgeç, Mudanya Güzelyalı Artvin Derneği’ni ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Gözgeç ve Ünal, Mudanya ilçesindeki ziyaret ettikleri bir yerde Karagöz ve Hacivat gösterisi izledi.

Şehitler için lokma dağıttılar
Öte yandan Gözgeç ve Ünal, kahve ziyareti sırasında şehitler için lokma dağıttı. Gözgeç ve Ünal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı ile birlikte güçlü şekilde yerel yönetimlerden başarıyla çıkmak istediklerini dile getiren Gözgeç, “Gönülden kurulan Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ediyoruz. Bizim ortak noktamız birlik ve beraberlik, Türkiye’nin güçlenmesi. Karşımızdaki ittifakın bir ortak noktasını bulamıyorum. Birbirine benzemeyenlerin bir araya getirdiği yolculuk, bir ortak noktasını bilen varsa söylesin. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimin merkezi hükümet ile uyumlu olması lazım. Mudanya’mız, Bursa’mız, Türkiye’miz güzel olsun ve büyüsün istiyoruz. Bunun için de Cumhur İttifakı’na destek istiyoruz” dedi.

“Mudanya’nın makus kaderi değişecek”
“Mudanya’nın makus kaderini değiştirmek için sizlerden destek istiyoruz” diyen Ünal ise, “Çok iyi çalıştık. Bu çalışma Mudanya Belediyesi’nin gücü ile olacak iş değil. Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem merkezi hükümet ile çok ciddi anlamda bir çalışma süreci geliştirdik. Bunların sözünü aldık. Mudanya gönül belediyeciliği, ağabey-kardeş ilişkisi, hizmetle çok iyi buluşacak. Beşinci senenin sonunda Mudanya çok daha güzel ve yaşanışı hale geleceğinin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

Artvinlilerden Ahmet Murat Ünal’a tam destek
Mudanya Güzelyalı Artvin Derneği’nden Dursun Kurtuluş ise, “31 Mart’ta yerel seçimler var. Mudanya’da durum belli. Seçim için, oy için fazla söze gerek yok. Ben Murat Ünal’a belediye başkanım diyorum. Sayın başkanıma çıktığı yolda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı
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