Vekil Gözgeç ve Ahmet Murat Ünal lokma dağıttı

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal, kahve ziyaretleri esnasında şehitler için lokma dağıttı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, seçim çalışmaları kapsamında Mudanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal ile birlikte Gözgeç, Mudanya Güzelyalı Artvin Derneği’ni ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Gözgeç ve Ünal, Mudanya ilçesindeki ziyaret ettikleri bir yerde Karagöz ve Hacivat gösterisi izledi.

Şehitler için lokma dağıttılar

Öte yandan Gözgeç ve Ünal, kahve ziyareti sırasında şehitler için lokma dağıttı. Gözgeç ve Ünal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı ile birlikte güçlü şekilde yerel yönetimlerden başarıyla çıkmak istediklerini dile getiren Gözgeç, “Gönülden kurulan Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ediyoruz. Bizim ortak noktamız birlik ve beraberlik, Türkiye’nin güçlenmesi. Karşımızdaki ittifakın bir ortak noktasını bulamıyorum. Birbirine benzemeyenlerin bir araya getirdiği yolculuk, bir ortak noktasını bilen varsa söylesin. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimin merkezi hükümet ile uyumlu olması lazım. Mudanya’mız, Bursa’mız, Türkiye’miz güzel olsun ve büyüsün istiyoruz. Bunun için de Cumhur İttifakı’na destek istiyoruz” dedi.