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  4. Vekil Işık’tan Emniyet Müdürü Yüce’ye ziyaret

Vekil Işık’tan Emniyet Müdürü Yüce’ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yeni Gemlik Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret etti.Işık’a GTSO Meclis üyesi Mehmet Anar da eşlik ederken, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Işık ve Anar’a binayı gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vekil Işık’tan Emniyet Müdürü Yüce’ye ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yeni Gemlik Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret etti.
Işık’a GTSO Meclis üyesi Mehmet Anar da eşlik ederken, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Işık ve Anar’a binayı gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni yerine taşınan Emniyet Müdürlüğüne hayırlı olsun ziyaretine gelen Milletvekili Zafer Işık, "Gemlik’e son zamanlarda önemli değerler kazandırıldı. Gemlik’teki kurumların da yeni binalarda hizmet vermesi bizleri memnun ediyor. Gemlik büyüyecek ve değeri artacak. Yerli otomobil fabrikasının ilçemizde yapılacak olması, ilçe adına büyük avantaj. İlçemizde de kurumlarımızın bu konuda desteklerini görmek hepimizi memnun ediyor. Bu gururu, hep birlikte paylaşıyoruz. Gelişen Gemlik adına emniyetimizin üzerine de sorumluluk düşüyor, emniyetimizin bu sorumluluğu kaldırabileceğini biliyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün daha kullanışlı bir binada görev yapması, ilçemiz adına da kazanç olmuştur. Hayırlı olsun’’ dedi.

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