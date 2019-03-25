Vekil Kılıç: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyenlerin yaptıkları hiçbir şey yok”

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ’yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyenlerin yaptıkları hiçbir şey olmadığı için gösterecekleri bir şeyin bulunmadığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve kahveleri tek tek gezen Kılıç, büyük bir teveccüh ile karşılandı. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’ın yaptıklarını ve projelerini anlatan Kılıç, vatandaşların dertlerini de dinledi.

“Gösterecekleri bir şey yok”

Tüm vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getiren Kılıç, “Yunuseli Meydanı’nda daha önce binalar vardı. Ardından bu binaları kamulaştırarak vatandaşlarımıza çok güzel meydan kazandırdık. Bu bizim hizmetimiz ve izimiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyenler yaptıkları hiçbir şey olmadığı için gösterecekleri bir şey yok. Biz, Cumhur İttifakı olarak gittiğimiz her yerde izimizin olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşımıza bunları söylüyoruz. Vatandaşlarımız gittiğimiz her yerde bizi teveccühleri ile karşılayıp, gönlünün bizden yana olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımızdan desteklerini bekliyoruz” dedi.

