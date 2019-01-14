Vekil öğretmen öğrencilerin yüzünü güldürdü

Bu doğrultuda Hürriyet İlkokulunda da öğrencilere 300 ayakkabı dağıttıklarını ifade eden Özüş, "Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek bizi çok çok mutlu ediyor. Bizleri bu konuda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Kampanyamız devam ediyor. 81 ilde bütün öğrencilerimizi mutlu etmeye devam ediyoruz." dedi.

3 yıldır süren kampanya ile hayırseverlerce sağlanan ayakkabılar tüm illerde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Bundan etkilenerek, sosyal medyadan "Sen de Bir Fidan Dik" başlıklı kampanya başlatan Özüş'ün çağrısına 81 ilden yanıt geldi.

"Ayşe" isimli bir öğrencisinin yırtık ayakkabısı ile başlayan kampanya sürecinde tüm illerdeki öğrencileri mutlu etmeye çalıştıklarını dile getiren Özüş, "Öğrencilerle mutlu oluyoruz. Asıl amacımız eğitime destek vermek, zor koşulda olan öğrencilerimize umut olmaktır. Onların eğitim hayatına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Öğrenciler de kendilerine hediye edilen ayakkabılar için hayırseverlere teşekkür etti.

