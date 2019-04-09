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Vekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi’de üçüncü kez başkan seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.31 Mart mahallî seçimlerinde üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Vekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyareti

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi’de üçüncü kez başkan seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart mahallî seçimlerinde üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, makamında ziyaret ettiği Başkan Dündar’a yeni döneminde başarılar diledi. Özen’i misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Dündar, “Vatandaşlarımızla ortak hareket ederek, Osmangazi’mizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek Bursa’nın gerekse de Osmangazi’nin gelişip, güzelleşmesine, sosyal ve ekonomik kalkınmasına hız kazandıracak yeni projeleri hayata geçirmek için gayret göstereceğiz. Bu dönem Osmangazi için çok daha başarılı işlerin hayata geçirildiği bir dönem olacak” dedi.
Bursa Milletvekili Refik Özen de ustalık dönemi için Başkan Mustafa Dündar’ı tebrik ederek, “Çalışmaların karşılığını çok şükür aldık. İnşallah hep birlikte, güçlü bir şekilde 2023 hedeflerine doğru yürüyeceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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