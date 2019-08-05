Vekiller mi geçinemiyor, asgari ücretli mi?

Bu fark öyle yüksek ki Avrupa ülkelerini de geride bırakıyor. Muhalefet; hükümete “vicdansızlığı bırakın” çağrısı yapıyor.İktidar partisi AKP’li TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 22 bin 200 Türk lirası maaş alan milletvekillerinin geçinemediğini söyleyince Türkiye’de gündemden neredeyse hiç düşmeyen vekil maaşları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Harcaması az olan vatandaşa milletvekili maaşının çok geldiğini, maddi durumu olmadığı için aracı olmayan vekiller olduğunu, kimisinin kira ödemek durumunda kaldığını anlatan Şentop’a özellikle muhalefet partilerinden büyük tepki gösterildi.

Bu tepkilerde milletvekili maaşı ile asgari ücretle geçinmek zorunda kalan vatandaşların maaşı arasındaki farka dikkat çekiliyor ve asgari ücretin düşük olmasında da 17 yıllık AKP iktidarının ‘kötü ekonomi politikaları' gösteriliyor.

Asgari ücretin 11 katı maaş

Türkiye’de milletvekilleri 22 bin 200 Türk lirası maaş alırken, bir asgari ücretli 2 bin 20 lira ile geçinmek zorunda. Bu, vekillerin asgari ücretlinin yaklaşık 11 katı maaş aldığı anlamına geliyor.