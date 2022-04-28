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'Velayet' tartışması cinayetle bitti! Eski eş: Bıçaklandığım için kendimden geçtim

28.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 43 yaşındaki Erdinç Ospar eski eşi Ülkü Durmaz tarafından bıçaklanarak yaralandı, Ospar ise Durmaz'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Tartışmanın velayet nedeniyle çıktığı belirtilirken, bir süre boşanan eski çiftin 3 çocuklarının velayetinin babaya verildiği öğrenildi. Ospar'ın, ifadesinde; çocuklarının velayeti nedeniyle eski eşi ile tartışma yaşadığını, bıçaklanmasının ardından kendinden geçerek, silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

'Velayet' tartışması cinayetle bitti! Eski eş: Bıçaklandığım için kendimden geçtim

Olay, Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yonca Sokak'taki dairede meydana geldi. Fabrika işçisi Erdinç Ospar ile Ülkü Durmaz bir süre önce boşanırken, mahkeme de 3 çocuğun velayetini babalarına verdi. Çocuklarını göremediğini öne süren Ülkü Durmaz, dün eski eşinin evine gitti.

Ospar ile Durmaz, burada velayet nedeniyle tartışmaya başladı. Durmaz, yanında taşıdığı bıçakla Ospar'ı 2 yerinden bıçakladı. Ospar da evindeki tabancayı alarak, Durmaz'a 3 el ateş etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaralı Ospar ile Durmaz'ı ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Ülkü Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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''KENDİMDEN GEÇTİM''

Ospar, bıçakla yaralanması nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Ospar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Ospar'ın, ifadesinde; çocuklarının velayeti nedeniyle eski eşi ile tartışma yaşadığını, bıçaklanmasının ardından kendinden geçerek, silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

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(DHA)

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