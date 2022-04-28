'Velayet' tartışması cinayetle bitti! Eski eş: Bıçaklandığım için kendimden geçtim

Olay, Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yonca Sokak'taki dairede meydana geldi. Fabrika işçisi Erdinç Ospar ile Ülkü Durmaz bir süre önce boşanırken, mahkeme de 3 çocuğun velayetini babalarına verdi. Çocuklarını göremediğini öne süren Ülkü Durmaz, dün eski eşinin evine gitti.

Ospar ile Durmaz, burada velayet nedeniyle tartışmaya başladı. Durmaz, yanında taşıdığı bıçakla Ospar'ı 2 yerinden bıçakladı. Ospar da evindeki tabancayı alarak, Durmaz'a 3 el ateş etti. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaralı Ospar ile Durmaz'ı ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Ülkü Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

''KENDİMDEN GEÇTİM''

Ospar, bıçakla yaralanması nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Ospar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Ospar'ın, ifadesinde; çocuklarının velayeti nedeniyle eski eşi ile tartışma yaşadığını, bıçaklanmasının ardından kendinden geçerek, silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

(DHA)

