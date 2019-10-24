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Veli, 2 oğluyla öğretmeni dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencisinin 2 ağabeyi ve babası tarafından dövüldü.

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencisinin 2 ağabeyi ve babası tarafından dövüldü. Dayak olayı okulun güvenlik kameralarına yansırken, polis, baba ve 2 oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açtı.
Dayak olayı, geçen Pazartesi günü Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.
Okulun Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasin Güneş, iddiaya göre bir öğrencisinin davranışlarından dolayı velisine şikayette bulundu. Okula iki oğluyla gelen veli ile öğretmen Yasin Güneş arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Baba ve iki oğlu, okulun bahçesinde öğretmeni dövdü.
Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, veli ile oğullarının öğretmeni tartakladıkları, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganların uzaklaştığı görülüyor.
Öğretmen Güneş, veli ve 2 oğlu hakkında şikayetçi olup, hastaneden sağlık raporu aldı. Polis de veli ve oğullarının yakalanması için çalışma başlattı.
'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de idari soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, adli sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:
"İlimiz Kayapınar ilçesi Süleyman Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu'nda 21 Ekim 2019 tarihinde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan bir mesai arkadaşımız, öğrenci velisi oldukları öğrenilen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darp edilmiştir. 'Şiddet', çocuklarımızın anlamını sadece sözlüklerden öğrenmesi gereken bir kavram olması gerekirken, karanlık dünyalarının dışa yansıması olarak, bu kavramı eğitim kurumlarımızın sınırları içine ve çocuklarımızın gözlerinin önüne fiil olarak taşıyan zihniyeti, Diyarbakır eğitim camiası olarak lanetleyerek, darp olayına maruz kalmış olan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, konuyla ilgili idari işlemin başlatıldığını, adli yönden ise ayrıca takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."
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