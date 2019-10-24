VELİ, 2 OĞLUYLA ÖĞRETMENİ DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA

DİYARBAKIR'da, Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencisinin 2 ağabeyi ve babası tarafından dövüldü. Dayak olayı okulun güvenlik kameralarına yansırken, polis, baba ve 2 oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açtı.

Dayak olayı, geçen Pazartesi günü Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

Okulun Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasin Güneş, iddiaya göre bir öğrencisinin davranışlarından dolayı velisine şikayette bulundu. Okula iki oğluyla gelen veli ile öğretmen Yasin Güneş arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baba ve iki oğlu, okulun bahçesinde öğretmeni dövdü.

Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, veli ile oğullarının öğretmeni tartakladıkları, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganların uzaklaştığı görülüyor.