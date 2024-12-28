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Veli Ağbaba'dan Osman Gökçek iddiası! TBMM'de açıkladı, 600 milyon TL değerinde

28.12.2024 22:27
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CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın AK Parti Milletvekili Osman Gökçek hakkındaki iddiaları gündem oldu. Ağbaba, Ankara'da Gökçek'in 600 milyon TL değerinde villası olduğunu öne sürdü. Korkutata ailesine dikkat çeken Ağbaba, Gökçek'in arsayı ondan aldığını ifade etti.

Veli Ağbaba'dan Osman Gökçek iddiası! TBMM'de açıkladı, 600 milyon TL değerinde

TBMM'de konuşan CHP milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in Ankara'da 600 milyon değerinde villası olduğunu açıkladı. Ağbaba yaptığı açıklamada villanın alanın ilk önce 4 bin metrekare olduğunu daha sonra bu alanın 14 bin metrekareye çıkarıldığını ifade etti.

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Ağbaba şunları ifade etti:

"5-10 AİLE ARASINDA PAY ETMİŞ"

"Değerli arkadaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 25 yıl yöneten ve elinden alınan bir troll, bir Ankara bebesi var. Bir de onun oğlu var Osman... Bu adam Ankara'yı parsel parsel sattığı gibi belediyenin kaynaklarını da 5-10 aile arasında pay etmiş. En büyük payı da kendisi almış.

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"BUGÜNÜN PARASIYLA 3 MİLYAR TL"

Hani diyor ya Altınpark'ı, Göksu Parkı'nı, Harikalar Diyarı'nı yaptım. Burada ilginç bir durum var. Buradaki tüm ihaleler tek bir aileye vermiş, Korkutata ailesi... 2012-2017 yılları arasında bu insanlar 52 ihale almış. 228 milyon TL almışlar bugünkü parayla 3 milyar TL...

İLK ÖNCE 4 BİN SONRA 14 BİN METREKARE

Bedavaya mı vermiş, bedavaya verir mi Melih? Şu evin arsası 4 bin metrekare olarak alınmış, Osman Gökçek, Korkutata ailesinden almış. Bu alan daha sonra 14 bin metrekare olmuş. Bu arsayı satan Korkutata kim, Beyaz TV Yönetim Kurulu üyesi..."

Anahtar Kelimeler:
Osman Gökçek Veli Ağbaba
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