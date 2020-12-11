Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

28 Kasım'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada olan Ağbaba'nın akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldığı ve burada tedavisine devam edildiği öğrenildi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sosyal medya hesabından, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA





