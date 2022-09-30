Veli Andaç Durak kimdir? Eski milletvekili Veli Andaç Durak ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Veli Andaç Durak yaşamını yitirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, Veli Andaç Durak kimdir, ölüm sebebi nedir? İşte eski milletvekili Veli Andaç Durak'ın hayatı ve biyografisi...

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

Veli Andaç Durak 1940 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde dünyaya geldi.

Veli Andaç Durak, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, XIX., XX. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak’ın kardeşidir.

Veli Andaç Durak, evli ve iki çocuk babasıydı.

VELİ ANDAÇ DURAK ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Veli Andaç Durak'ın ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

VELİ ANDAÇ DURAK KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Veli Andaç Durak 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

