Encü ile birlikte Şırnak'ın Kumçatı eski Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir, HDP çalışanları Salih Kerçin, Mazlum Güzel ve Şehmus Kerçin de gözlatına alınan diğer isimler.

"Şu anda gözaltına alındım, askerler evimi arayıp herşeyi yerle bir ettiler, anneme ve eşime hakarette bulundular."

Ferhat Encü de "Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 17 Şubat 2017 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.

İrmez, "Veli, kamuoyunda tanınan bir insan, Roboski Katliamı davasında rolü de ortada. Ferhat Encü tutuklandıktan sonra bu davanın tüm yükü Veli'nin omuzlarındaydı. Veli'ye karşı yapılan bu suçlamanın asılsız olduğunu, bir mizansen yaratılmak istendiğini düşünüyoruz" dedi.

Aycan İrmez, Veli Encü'nün tutuklandığı soruşturmanın, yaşı 18'den küçük iki çocuğun beyanı üzerine açıldığını belirtti

"18 yaşından küçük iki çocuk, PKK'ya katıldıklarını ve dağa gitmeden önce Velilerin evinde yemek yediklerini iddia etmiş. Soruşturmadaki ifadelerine bakıldığında bu çocukların Veli'yi hiç tanımadıkları anlaşılıyor. Her iki çocuk da, 'Bizi Ferhat Encü'nün evine götürdüler, bize yemek verdiler' diye ifade vermiş."

"'Bizi dağa gönderdi' diye bir ibare yok"

"Veli ifadesinde, "Roboski Davası nedeniyle hemen herkesin ailesini tanıdığını, köye kim gelirse evlerine misafir olduklarını, kapılarının her misafire açık" olduğunu söyledi. Ayrıca bu iddiaları yönelten çocukları tanımadığını, bu olayı kabul etmediğini, şahsına yönelik bir komplonun kurulduğunu savundu."