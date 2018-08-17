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Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremde 195 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası alan, ancak bu cezanın yalnızca 7,5 yılını hapis yatan müteahhit Veli Göçer inşaat ve arsa ofisi şirketini yeniden açtı.

Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...

17 Ağustos 1999 tarihindeki 7.4 büyüklüğündeki depremde Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde inşa ettiği konutların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Veli Göçer, sadece 7,5 yıl hapiste kaldıktan sonra 2011'de tahliye olmuştu. Veli Göçer, yeniden inşaat işine girdi.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, aynı davada Yalova Çınarcık’ta yıkılan binalardan ölüm olayı meydana gelen 4 proje için 5’er yıldan 20’şer yıl, ölüm olayları meydana gelmeyen 2 proje için ise 2 yıl 6’şar aydan 5 yıl olmak üzere toplam 25’er yıl hapis cezası verilen şirket ortağı Can Göçer ise hisselerini Alemdar Coşkun’a devretti.

ŞİRKETİN YARI ORTAĞI OLDU

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre 2005 yılından 2016'ya kadar şirkette herhangi işlem yapılmadı. Ancak ortaklar Göçer'in 2011'deki tahliyesinden beş yıl sonra şirketin adresini değiştirdi. Şirket 27 Aralık 2017'de ise isim değişikliğine gitti. Bu değişiklik esnasında şirkete yeni bir ortaklık yapısı oluştu. Eski Adı Veli Göçer Arsa Ofisi Kolektif Şirketi Veli Göçer-Can Göçer Ortaklığı olan şirket, sekiz ay önce Veli Göçer Arsa Ofisi Veli Göçer Alemdar Coşkun Kolektif Şirketi adını aldı. Bu yeni yapıda şirketin yarı ortağı Veli Göçer, diğer ortağı ise Alemdar Coşkun oldu.

ÇOK DEĞİL 7,5 YIL YATTI

1999 yılının eylül ayında İstanbul’da yakalanan ve ortağı İsmet Kösebalaban ile toplam 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, cezasının onanması üzerine 21 Ekim 2004’te cezaevine girdi. Göçer, sırasıyla Bursa, Konya, Elbistan ve son olarak Silivri Açık Cezaevinde kaldı. Ortağı İsmet Kösebalaban ise hastalık nedeniyle cezaevinde yaşamını yitirdi. Veli Göçer, 7,5 yıl hapis yattıktan sonra depremin 12'nci yıl dönümüne kısa süre kala tahliye edildi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ev almak için kuyruğa girer şimdi halkımız .
devlet aciz önlem alamıyor vatandaş olarak bilinçli ol sen önlemini al. adamın şirketinin ismi var bu şirketin imza attığı yapılardan daire dükkan alma. alıyorsan sonra ağlama
UYDURUK İŞLERİN ÜLKESİ BURASI
ben buna şaşıyorum.usulsüz et satışı tescilli kasap başka adla nasıl dükkan açıyorsa bu şahıs nasıl o işi bir daha yapabilir.bunu hukuken açıklamak mümkün mü?bilen varsa lütfen söylesin.
iste bu canim ulkem olen olduguyle kalir bu ulkede
işte yeni Türkiye müteahhiti. eski türkiyede evleri yıkılmıştı ama yeni Türkiye de yıkılmayacak.
ne yapmış. simit mi çalmış ki yıllarca içerde yatsın. Altı üstü üstü yüzlerce ailenin canını bile bile aldı.
posası çıkmış neye döndü bence kendine mezarını hazırlasın bu yaştan sonra ayıp ayıp hala mal peşinde
Bugün zaten depremin yıldönümü...İnsanların acısı var kaybettikleri var...Ofisi bugünmü açmışta bu haberi başka gün yokmuş gibi bugün veriyorsunuz,anlamak güç!!!
Ulan bari müteahhitlik yapmasına engel olsaydınız. Maddi tazminat ile tüm mal varlığına da el koysaydınız. O kadar kişinin hem hayatı hem malı gitti ama bu herif kısa sürede kaldığı yerden işine devam ediyor bu nasıl adalet.
bir ekmek çalana 25 yıl hapis verirler ama 185 vatandaşımızın ölmesine sebep olan kişi 7.5 yıl yatar ve birde üstüne yine aynı işi yapar.
195 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞ 7.5 YIL YATIYORSA BU ÜLKEDE ADALET YOK DEMEKTİR.
veli göçer gelir geçer
ha seri katil ha hırsız mütahit ne farkı var hepsi cinayet şebekesi nasıl olurda iş yapmasına müsade ediliyor
bu devlet ne iş yapar? len akp li seçmenler açıklayın arkadaş bana? 195 kişiyi öldüren bir adama nasıl izin verir bir hükümet? niye 7,5 yılda içerden çıkar bur adam? 195 kişi için ödenen tazminat nerede? velevki vedi tazminat, bu adam tekrar bu işi yapacak parayı nasıl buluyor? bu adamın seri katil olduğunu bile bile kim niye yardım eder? bu adamdan yeniden ev alacak salaklar sizin zerre kadar aklını yok mu? taş devrinde bile bu kadar aptalca kanunla olmaz. akp hükümetini nasıl halen savunabiliyorsunuz. cidden siz müslüman mısınız?
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