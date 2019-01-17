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Veli, kask takmadı kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Veli Cünlü (18), yaşamını yitirdi.

Veli, kask takmadı kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Veli Cünlü (18), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö. (24) yönetimindeki 09 LN 447 plakalı otomobille, Veli Cünlü yönetimindeki 09 CEH 78 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Kazada kasksız olan Cünlü, yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Cünlü, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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