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Veli tarafından bıçaklanan öğretmen beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 18:17 | Son Güncelleme

Bursa’da bir velinin, kızıyla ilgilenmediği gerekçesi ile önce bıçaklayıp ardından da "Kızıma cinsel istismarda bulunuyor" suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğretmen beraat etti.Olay Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu’nda 2017 yılında meydana geldi.

Veli tarafından bıçaklanan öğretmen beraat etti

Bursa’da bir velinin, kızıyla ilgilenmediği gerekçesi ile önce bıçaklayıp ardından da "Kızıma cinsel istismarda bulunuyor" suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğretmen beraat etti.
Olay Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu’nda 2017 yılında meydana geldi. Kızı okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olan N.K. (44), kızının sınıf öğretmeni T.D’yi (40) kızıyla ilgilenmediği gerekçesi ile sırtından bıçakladı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, öğretmenin kızına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
N.K’nın iddiası üzerine öğretmen T.D. hakkında soruşturma başlatıldı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında küçük kız ile annesinin avukatı Burak Esener ve tutuksuz sanık T.D’nin avukatı Sibel Güçlü hazır bulundu. Duruşmada şahit olarak dinlenen diğer veliler, T.D’nin herkese iyi davrandığını, çok iyi bir insan olduğunu, suçlamaya maruz kalacak hareketi yapacak biri olmadığını söyledi. Cumhuriyet savcısı da annenin cinsel istismar suçlamasını yaralama olayından sonra dile getirmesi ile şahit ifadelerini dikkate alarak, sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, öğretmen T.D’yi delil yetersizliğinden beraat ettirdi. Öte yandan anne N.K.’nin Bursa 14.ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’yaralama’ suçundan yargılanması devam ediyor.

Veli tarafından bıçaklanan öğretmen beraat etti

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