HABER

Veli tarafından maket bıçağı ile başından yaralanan öğretmen konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde maket bıçağıyla saldırıya uğraması sonucu yaralanan sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu, “2.

Kırıkkale’de öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde maket bıçağıyla saldırıya uğraması sonucu yaralanan sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu, “2. sınıfları okutuyorum. O velinin çocukları 4. sınıfta. Onun çocuklarıyla benim hiçbir alakam yok” dedi.

Kırıkkale’de Gündoğdu Manas İlkokulu bahçesinde öğrenci velisi Mehtap Öcal, sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu’nun üzerine yürüyerek elindeki maket bıçağıyla kafasından ve elinden yaraladı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kuzucu’nun kulağının arka kısmına 12 dikiş atıldı. Yapılan tedaviler sonrasında öğretmen Kuzucu taburcu edildi.

30 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığını ifade eden Yüksel Kuzucu, yaşananları şöyle anlattı:
“Bahçeye çıktığımda bahçe kalabalıktı çocuklar, veliler. O ara bir velinin üzerime saldırdığını hissettim. Bayan olduğu için ben kendimi korudum. İkinci kez bir daha saldırdı ’Sen benim çocuklarımdan ne istiyorsun?’ diye. Hanımefendi dedim, sizin çocuğunuz kim, siz kimsiniz, ben sizin çocuğunuzu tanımıyorum, derken o ara elinde maket bıçağının ucunu gördüm ve buradan da kan aktığını hissettim. Ben o ana kadar kan aktığını hissetmedim. Üçüncü kez ’Sen benim çocuklarımı kaçıracakmışsın, organ mafyasına satacakmışsın’ dedi ve biraz da kaba birkaç kelime söyledi. Yine saldırdı boynuma atarken ben elimle kordum. Arkada iki yerde kesik var. 10-12 dikiş atıldı. Ambulans geldi hastaneye gittik. Olay kısaca bu. Benim öğrencimin velisi de değil. Ben 2. sınıfları okutuyorum. Çocukları 4. sınıfta. Onun çocuklarıyla benim hiçbir alakam yok.”

Çok üzgün olduğunu ifade eden eşi Dilek Neslihan Kuzucu ise “Çok üzüldüm bu durumun olmasını istemezdim. Tarifi zor. Hiçbir öğretmene de olmasını istemem” diye konuştu.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Aydın'da oto galeri sahibi ile tartışan kişi tabancayla ateş açtı, 5 otomobilde hasar oluştuAydın'da oto galeri sahibi ile tartışan kişi tabancayla ateş açtı, 5 otomobilde hasar oluştu
Bartın'da sahte sağlık raporu operasyonu: 1 tutuklamaBartın'da sahte sağlık raporu operasyonu: 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.