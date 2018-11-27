Veliaht Prens Bin Selman yoğun protestolara rağmen Tunus'ta

TUNUS (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi. Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın ardından, sivil toplum kuruluşları (STK) ve halkın yoğun protestolarının gölgesinde Tunus'a gitti. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman'ı havalimanında Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi karşıladı. Sibsi ve Bin Selman daha sonra Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi. Heyette Suudi Arabistan Dişişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif bin Abdulaziz, Kraliyet Divanı Danışmanı Prens Turki bin Muhammed bin Fehd bin Abdulaziz ve Ulusal İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan da yer aldı. Görüşmeye ve Bin Selman'ın programına dair basına bilgi yansımadı. - Bin Selman'ın ziyareti Tunusluları sokağa döktü Bugün başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, ziyaretine saatler kala Bin Selman'ı protesto etti.

Tunus'un yanı sıra Filistin, Cezayir, Moritanya ve Mısır bayrakları taşıyan göstericiler, "Tunus toprağı satılık değildir", "Halk, Bin Selman'ın kovulmasını istiyor", Hoş gelmedin" yazılı dövizler taşıdı, eylem sırasında göstericiler cadde boyunca ilerlerken, emniyet güçleri de yoğun önlemler aldı. Tunus'taki sivil toplum kuruluşları dün yaptıkları ortak açıklamayla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tunus ziyareti nedeniyle "Tunus'u kirletmeye hayır" adı altında kitlesel gösteriler düzenleme kararı aldıklarını duyurmuştu. - Suudi Arabistan, Tunus'un devrik liderinin sığınağı Suudi Arabistan, Tunus'u yaklaşık 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin "Arap Baharı" isimli süreçte görevden uzaklaştırılmasının ardından sığındığı ve hala yaşadığı ülke olma özelliğini taşıyor. Arap Baharı sürecinde demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında birçok kazanım elde eden Tunus, yüksek enflasyon, yerel para birimi dinarın hızlı değer kaybı, eriyen döviz rezervleri ve işsizlik gibi birçok ekonomik zorlukla mücadele ediyor.

Tunus'ta yoğun tepkiyle karşılanan ziyarete ilişkin yerel basında, Bin Selman'ın Tunus'a yönelik ekonomik yardım paketi açıklayabileceği beklentisi dillendiriliyor. \ - Tunus'ta Suudi Veliaht'ın ziyaretine tepki açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, geçen cuma günü yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, 27 Kasım'da Tunus'u ziyaret edeceğini belirtmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın çıktığı bölge turu kapsamında, Arap Baharı'nın beşiği sayılan Tunus'u ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından, ülkedeki bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler ziyarete yoğun tepki göstermişti. Suudi Veliaht'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, dün başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı. Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Bağuri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın kanı henüz kurumadı. Katil (Muhammed) Bin Selman, demokratik geçiş ülkesi Tunus'ta istenmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Benzer şekilde Tunus milletvekili İmad ed-Daimi de meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne de sefa getirdin" yazılı dövizi göstererek, Suudi Veliaht Bin Selman'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söylemişti. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'un şerefi ve izzeti, Suudi Arabistan'ın pirinciyle takas edilemez" ifadelerine yer vermişti. Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve önceki akşam Bahreyn'e geçmişti. Dün akşam da Mısır'a giden Bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşılamıştı. Suudi Veliaht'ın G-20 Zirvesi çerçevesinde başlattığı tur kapsamında Cezayir ve Moritanya'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.