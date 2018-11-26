Veliaht Prens Kaşıkçı cinayeti sonrası yurtdışı ziyaretinde

Tunus'ta sivil toplum kuruluşları protestoya hazırlanıyor.Cemal Kaşıkçı cinayeti için talimat vermekle itham edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetten bu yana ilk yurtdışı ziyaretini Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus'a gerçekleştiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de temaslarda bulunan Veliaht Prens'in Pazartesi günü Kahire'ye gideceği ve Salı günü Tunus'a geçeceği bildiriliyor. Bahreyn yönetiminden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamalar reddedilerek, Suudi Arabistan'ın bir "güvenlik ve adalet" ülkesi olduğu belirtildi.

Tunus yönetiminden yapılan açıklamada Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Salı günü birkaç saat sürecek ziyaretinin bölgesel bir ziyaret kapsamında olduğunu duyurdu ancak detayları hakkında bir açıklama yapmadı.

Gazetecilerden eleştiri

Ancak Tunuslu Gazeteciler Birliği ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası alanda şüpheli konumunda görülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ziyaretini başkent Tunus'ta protesto etmeye hazırlanıyor. Salı günü için de öğrenci dernekleri tarafından organize edilen protestolar planlandı.