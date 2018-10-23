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‘Veliaht Prens Riyad'daki Yatırım Konferansı’nda Ayakta Alkışlandı’    

23.10.2018 18:39 | Son Güncelleme

“Çöl Davosu” olarak bilinen ve yüksek düzeyli bir ekonomik forum olan Suudi yatırım konferansı başkent Riyad’da Cemal Kaşıkçı cinayeti gölgesinde başladı. Etkinliğe Veliaht Prens Muhammed Bin Selman sürpriz bir ziyarette bulundu. New York Times’a göre Veliaht Prens ayakta alkışlandı

‘Veliaht Prens Riyad'daki Yatırım Konferansı’nda Ayakta Alkışlandı’    

“Çöl Davosu” olarak bilinen yüksek düzeyli bir ekonomik forum olan Suudi yatırım konferansı başkent Riyad’da başladı. Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan’ın ev sahipliğindeki ilk büyük çaplı etkinlik olması açısından önem taşıyan etkinliğe Veiaht Prens Muhammed Bin Selman da sürpriz bir ziyarette bulundu. New York Times’ın haberine göre Veliaht Prens ayakta alkışlandı.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve bazı Avrupalı bakanların yanısıra çok sayıda şirket de konferansa katılımlarını Kaşıkçı olayı nedeniyle iptal etmişti. “Geleceğe Yatırım Girişimi” başlıklı konferans da Kaşıkçı cinayetinin gölgesinde başladı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Veliaht Prens bin Selman, konferansın açılışında Reuters’ın bildirdiğine göre bir ara salonu turlarken görüldü. Veliaht Prens gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, konferansı, “Harika, daha fazla kişi daha fazla para” sözleriyle değerlendirdi. New York Times gazetesinin haberine göre, Veliaht Prens konferansın öğleden sonraki oturumunda teknolojoli konulu bir sunum öncesinde etkinliği ziyaret etti ancak konuşma yapmadı.

Aralarında Goldman Sachs, Uber, JPMOrgan Chase gibi büyük firmaların da olduğu çok sayıda şirket, medya kuruluşu ve siyasetçi Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında konferansa katılmaktan vazgeçmişti.

​Daha önce yolsuzluk operasyonu kapsamında çok sayıda prensin ve işadamının gözaltında tutulduğu Ritz Carlton otelinde bu kez Çöl’deki Davos olarak adlandırılan yatırım konferansının açılışı yapıldı.

Konferansta yine de en az 3 bin katılımcı vardı. New York Times gazetesi yatırım konferansından izlenimlerini “Ritz Carlton Oteli’nin lobisi mermer zeminde süzülen, kivi suyu yudumlarken birbirlerinden katvizit alıp veren işadamlarıyla hareketliydi” ifadeleriyle aktardı.

Yatırım konferansına katılımını iptal eden Maliye Bakanı Steve Mnuchin terörün finansmanının engellenmesi konulu toplantıya katılmak için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daydı. Mnuchin, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la bir araya geldi. Maliye Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, ikili hem terörün finansmanı konusunu hem de Cemal Kaşıkçı olayını görüştü.

Yatırım konferansının açılışında konuşma yapan ilk isim Suudi Arabistan’ın en zenginlerinden biri olan ve aynı zamanda Kamu Yatırımı Fonu’na danışmanlık yapan Lubna Olayan’dı. New York Times’ın haberine göre Olayan, Kaşıkçı olayına değindi, “Son dönemdeki krizden daha güçlü çıkacağımıza inancım tam” dedi, konferansa katılan yabancı yatırımcılara da teşekkür etti.

Çok sayıda Avrupalı ve Amerikalı yetkilinin boykot ettiği konferansa Pakistan Başbakanı ve Ürdün Kralı Abdullah katıldı.

Suudi Arabistan’dan ‘Kaşıkçı’ Açıklaması: ‘Sorumlular Cezalandırılacak’

Suudi Arabistan hükümeti, Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olanlar ve olayda ihmali bulunanların cezalandırılacağını söyledi.

Suudi kabinesi Kral Salman başkanlığında toplandı.Toplantının ardından, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve Riyad’ın cinayeti haftalar sonra itiraf ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili de açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olanların ve görevlerini ihmal edenlerin, kim olurlarsa olsunlar cezalandırılacağı belirtildi.

Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili bilgisinin olduğu suçlamalarını uzun süre inkar ettikten sonra geçen Cuma günü yaptıkları açıklamada, Suudi gazetecinin konsoloslukta diğer yetkililerle girdiği yumruklu kavgada hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Kral Selman Kaşıkçı’nın ailesini kabul etti

Suudi Kral Selman’ın Riyad’da Cemal Kaşıkçı’nın aile üyelerini kabul ettiği bildirildi.

Suudi resmi haber ajansı SPA’nın bildirdiğine göre, görüşmeye katılan aile üyeleri arasında Kaşıkçı’nın oğlu Salih bin Cemal Kaşıkçı da vardı.

Görüşmeye Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman da katıldı.

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