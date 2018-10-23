‘Veliaht Prens Riyad'daki Yatırım Konferansı’nda Ayakta Alkışlandı’    

“Çöl Davosu” olarak bilinen yüksek düzeyli bir ekonomik forum olan Suudi yatırım konferansı başkent Riyad’da başladı. Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan’ın ev sahipliğindeki ilk büyük çaplı etkinlik olması açısından önem taşıyan etkinliğe Veiaht Prens Muhammed Bin Selman da sürpriz bir ziyarette bulundu. New York Times’ın haberine göre Veliaht Prens ayakta alkışlandı.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve bazı Avrupalı bakanların yanısıra çok sayıda şirket de konferansa katılımlarını Kaşıkçı olayı nedeniyle iptal etmişti. “Geleceğe Yatırım Girişimi” başlıklı konferans da Kaşıkçı cinayetinin gölgesinde başladı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Veliaht Prens bin Selman, konferansın açılışında Reuters’ın bildirdiğine göre bir ara salonu turlarken görüldü. Veliaht Prens gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, konferansı, “Harika, daha fazla kişi daha fazla para” sözleriyle değerlendirdi. New York Times gazetesinin haberine göre, Veliaht Prens konferansın öğleden sonraki oturumunda teknolojoli konulu bir sunum öncesinde etkinliği ziyaret etti ancak konuşma yapmadı.