Asya turu kapsamında Pakistan ziyaretinin ardından Hindistan’a gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, "Yatırımların 100 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Dün akşam Yeni Delhi Havalimanında Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Selman’ın bugün ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Yeni Delhi’de Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind tarafından resmi törenle karşılanan Selman ardından Modi ile Devlet Başkanlığı Sarayında açıklamalarda bulundu. Selman, "Hindistan’da çeşitli alanlarda hedeflediğimiz yatırımların önümüzdeki 2 yıl içerisinde 100 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi. 2016 yılından beri iki ülke arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Selman, "Şimdiden 42 milyar dolarlık yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Terörizmin ortak endişe olduğunu söyleyen Selman, Hindistan’la istihbarat paylaşımı yapacaklarını belirtti. Başbakan Modi ise, "Bugün ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini ayrıntılı olarak ele aldık. Ziyaretiniz ilişkilerimizin hızlı gelişimi için yeni bir boyut kazandı. Yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği yapacağız. 2030 için harika bir vizyonun var" ifadelerini kullandı.

