Veliaht Prens, Türkiye ve Rusya arasındaki ateşkesi bozmak için Esed'e para teklif etti iddiası!

Middle East Eye haber sitesinde yer alan haberde, Prens Nahyan'ın, ateşkes anlaşmasının yapılmasını ve uygulanmasını engellemeye çalışarak, Esed'e 3 milyar dolar teklif ettiği iddiasında bulunuldu.

Haberde, Nahyan'ın Türkiye ile Rusya arasında ateşkes anlaşmanın yapılmasından hemen önce kardeşi Tahnoun bin Zayed'in yardımcısı ve ulusal güvenlik danışmanı Ali Al-Shamsi'yi Esed ile görüşmek üzere Şam'a gönderdiği öne sürüldü.

Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesi görüştüğü sırada da Esed'le görüştüğü savunulan haberde, Prens'in ateşkese varılmaması talebini yinelediği, Esed'in ise maddi desteğe ihtiyacı olduğu cevabını verdiği kaydedildi.

Haberde, Esed'in ateşkesin bozulması karşılığında Nahyan'dan 5 milyar dolar istediği ancak tarafların 3 milyar dolara anlaştığı ve ateşkes imzalanmadan önce de 250 milyon dolar ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

Rusya'nın plandan haberdar olması üzerine Putin'in, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Şam'a gönderdiği aktarılan haberde, Şoygu'nun Esed'e "Yeni bir saldırı başlatmanı istemiyoruz. Rusya, ateşkesin devam etmesini istiyor." mesajını ilettiği vurgulandı.