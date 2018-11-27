Veliaht Prensin ziyaretine karşı Tunuslular sokağa çıktı

Tunusluların, öğrenci, aktivist, avukat, halk olarak kitle halinde Tunus'un devrimini savunmak üzere bu ziyarete karşı çıktıkları için bir araya geldiklerine işaret eden Yahya, "Bu ziyaret, bir katilin çarpık bir meşruiyet kazanmak için bu toprağı kirletmesidir. Biz bugün, bu şahsın burada istenmediğini ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Yahya, Tunus'un karşı karşıya olduğu tüm ekonomik zorluklara rağmen Veliaht Prensin Tunus'ta istenmediğini vurgulayarak "yönetimin, Tunus'un ortak aklına saygı duyarak, Bin Ali'yi ülkesinde ağırlayan yönetimin en üst düzey temsilcisini kabul etmemesi" gerektiğini savundu.

Tunus'u yaklaşık 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali, Arap Baharı isimli süreçle görevden uzaklaştırılınca Suudi Arabistan'a sığındı ve halen orada yaşıyor.

Arap Baharı sürecinde demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında birçok kazanım elde eden Tunus, yüksek enflasyon, yerel para birimi Tunus Dinarı'nın hızlı değer kaybı, eriyen döviz rezervleri ve işsizlik gibi birçok ekonomik zorlukla mücadele ediyor.