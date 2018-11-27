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Veliaht Prensin ziyaretine karşı Tunuslular sokağa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:23 | Son Güncelleme

Tunuslular, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine ziyaretine karşı protesto gösterisi gerçekleştirdi

TUNUS (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete karşı, Tunuslular protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Başkentin merkezinde bulunan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Bin Selman'ın Tunus ziyaretine karşın "Tunus toprağını kirletmeye hayır" çağrısıyla protesto gösterisi düzenledi.

"Muhammed bin Selman Tunus'ta hoş karşılanmıyor" yazılı dev pankart açan göstericiler, prense hitaben kırmızı kart çıkardı.

Göstericiler, "Muhammed bin Selman'ın yeri sanık sandalyesi", "İfade özgürlüğünü baskılamaya hayır", "Yemen'deki çocukları öldürmeyi bırak" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Tunus Barosu Üyesi Avukat Tahir Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye Tunus halkının temel haklarını savunmayı vazife gördükleri için katıldıklarını söyledi.

Tunusluların, öğrenci, aktivist, avukat, halk olarak kitle halinde Tunus'un devrimini savunmak üzere bu ziyarete karşı çıktıkları için bir araya geldiklerine işaret eden Yahya, "Bu ziyaret, bir katilin çarpık bir meşruiyet kazanmak için bu toprağı kirletmesidir. Biz bugün, bu şahsın burada istenmediğini ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Yahya, Tunus'un karşı karşıya olduğu tüm ekonomik zorluklara rağmen Veliaht Prensin Tunus'ta istenmediğini vurgulayarak "yönetimin, Tunus'un ortak aklına saygı duyarak, Bin Ali'yi ülkesinde ağırlayan yönetimin en üst düzey temsilcisini kabul etmemesi" gerektiğini savundu.

Tunus'u yaklaşık 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali, Arap Baharı isimli süreçle görevden uzaklaştırılınca Suudi Arabistan'a sığındı ve halen orada yaşıyor.

Arap Baharı sürecinde demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında birçok kazanım elde eden Tunus, yüksek enflasyon, yerel para birimi Tunus Dinarı'nın hızlı değer kaybı, eriyen döviz rezervleri ve işsizlik gibi birçok ekonomik zorlukla mücadele ediyor.

Tunus'ta yoğun tepkiyle karşılanan ziyarete ilişkin yerel basında, Bin Selman'ın Tunus'a yönelik ekonomik yardım paketi açıklama beklentisi dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, cuma günü yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, bugün Tunus'u ziyaret edeceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın çıktığı bölge turu kapsamında, Arap Baharı'nın beşiği sayılan Tunus'u ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından, ülkedeki bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler ziyarete yoğun tepki göstermişti.

Suudi Veliaht'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.

Tunus'taki STK temsilcileri ile aktivistler de Bin Selman'ın Tunus ziyaretinin başlayacağı salı günü için sosyal medya üzerinden gösteri çağrıları yapıyor.

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