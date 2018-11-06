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Veliler, 28 öğrencide Hepatit A virüsü çıkan okula çocuklarını göndermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

MUŞ merkeze bağlı Kepenek Köyü İlköğretim Okulu'nda rahatsızlanan 28 öğrencide Hepatit A virüsü tespit edilmesi, velileri tedirgin etti.

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ merkeze bağlı Kepenek Köyü İlköğretim Okulu'nda rahatsızlanan 28 öğrencide Hepatit A virüsü tespit edilmesi, velileri tedirgin etti. Hastalık korkusuyla veliler çocuklarını okula göndermezken, 385 öğrencinin eğitim gördüğü okula, 100 dolayında öğrencinin gittiği belirtildi. ​Merkeze bağlı Kepenek Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerden bazıları, geçen hafta rahatsızlandı. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 28'inde Hepatit A virüsü tespit edildi. Yaşanan bu gelişme, okulda öğrenim gören diğer çocukların velilerini de tedirgin etti. Bazı veliler çocuklarını göndermeyince 385 olan öğrenci sayısı, okulda 100 dolayına kadar düştü. Kepenek Muhtarı Nurettin Aslan, "Bir hafta içerisinde 128 çocuk hastalandı. Bugün de 10-15 çocuğu hastaneye götürdüler. Vatandaşlarda tedirginlik var. Veliler çocukları okula göndermiyor" dedi. Öğrenci velisi Yunus Bakır ise hastalık korkusu nedeniyle çocuklarını okula göndermediğini söyledi, bu duruma çözüm bulunmasını istedi. İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, okulda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kepenek köyümüzde öğrencilerimizin Hepatit A şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı duyumunu aldık. Biz de köydeki okulumuzda Sağlık Müdürlüğü ile birlikte dezenfekte çalışmaları yapıldı. Şu anda öğrencilerimizin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilirler. Viral bir enfeksiyon olduğu söylenmekte. Sağlık Müdürlüğümüz, gerekli taramaları yaptı. Şu anda korkulacak bir durum yok. Velilerimizin çocuklarını okula göndermediği duyumunu aldık. Bu yanlış bir karardır. Velilerimiz, gönül rahatlığıyla çocukları okula gönderebilir. İl Sağlık Müdürlüğümüz zaten gerekli kontrollerini ve denetimlerini sürdürmektedir. Şu anda tedirgin olacak bir durum söz konusu değil."

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