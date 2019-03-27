Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor

Okul Müdürü Yakup Öz ise okula gelen velilerin sınıflarda öğrencilerle birlikte haftada iki gün yarım saat kitap okuduğunu ifade etti.

Velilerin çocuklarıyla birlikte kitap okumalarının öğrencileri teşvik ettiğini belirten Arpacı, "Bakanlığımız tarafından uygulanan 2023 Eğitim Vizyonu' kapsamında başlatılan projemize velilerimiz ilgi gösteriyor. Kitap okumak soylu bir erdemdir. Kitap okumak hayal dünyamızı geliştirir. Kelimeleri daha iyi kavramamızı geliştirir ve bilgi dağarcımızı büyütür." dedi.

Çocukların okuma konusundaki eksikliklerini gidermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Öz, "Okumayı onlara daha çok sevdirmek istiyoruz. İnternetten ve akıllı cihazlardan uzaklaşmaları için velilerimizi de bu işin içine katarak çocuklarımızla birlikte kitap okuyorlar. Okuma alışkanlıklarını geliştiriyorlar. Velilerimiz okulun yanı sıra evlerinde de çocuklarıyla birlikte kitap okuyorlar." şeklinde konuştu.

Velilerden Işık Aydın da okumanın önemine işaret ederek, "Çocuklarımıza kitap okumayı aşıladık. Artık internet, cep telefonu gibi zaman çalan işlerden uzak duruyorlar. Hem evimizde hem okulumuzda bu okuma etkinliğini yapıyoruz." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Sıla Güneş Doğan, ailelerinin kendilerine rol model olduğunu dile getirdi.

Proje sayesinde aileleriyle aynı sırada bir araya geldiklerini belirten Doğan, "Ailelerimizle aynı sıra paylaşmak ve onlarla birlikte kitap okumak bizim şevkimizi artırıyor. Hem bizim için hem onlar için çok güzel bir etkinlik oluyor. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 8. sınıf öğrencisi Emirhan Kalkan da proje sayesinde daha çok kitap okumaya başladıklarını söyledi.

