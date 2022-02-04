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  4. Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

04.02.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da okula girip çıkanlardan şüphelenen veliler polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucunda okul müdürünün bağış adı altında topladığı A4 kağıtlarının başka kişilere parayla satıldığı ortaya çıktı. Soruşturma başlatılmasının ardından okul müdürü açığa alındı.

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı.

BAĞIŞ ADI ALTINDA TOPLANDI, PARAYLA SATILDI

Olay, Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı Belediye Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde okula girip çıkan kişiler olduğunu gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Konuyla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, okula girip çıkanların okul müdürü, yakınları ve kırtasiyeciler olduğunu tespit etti. Kamera görüntülerinde okula ait kağıtların araçlara yüklendiğinin görülmesi üzerine polis, okul müdürü Y.T. ve diğer şahısların ifadelerine başvurdu. Konuyla ilgili incelemenin ardından okul müdürü Y.T. ve diğer zanlılar adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla salıverilen okul müdürü Y.T.’nin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi. Okul müdürünün kayıt döneminde velilerden bağış olarak alınan A4 kağıtlarını para karşılığı bir kırtasiyeye sattığı iddia edildi. (İHA)

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Tekirdağ
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