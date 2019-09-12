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Veliler gördükleri karşısında çılgına dönmüştü! O öğretmen hakkında karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 01:01 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınıfa alkollü geldiği iddia edilen ve velilerin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.

Kentteki bir ilkokulda öğretmenlik yapan M.T'nin sınıfa alkollü geldiğini iddia eden veliler, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan M.T. açığa alındı.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, AA muhabirine, görevlendirilen müfettişin olayı tüm yönleriyle araştırdığını söyledi.

İskenderun'da bir ilkokulun sınıf öğretmeni M.T'nin derse alkollü geldiğini iddia eden veliler suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. (DHA-AA)

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hatay iskenderun

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