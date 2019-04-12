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Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilk yardım eğitimi alan köy öğretmenleri ve öğrenci velileri, vatandaşın imdadına koşacak.Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ’Okul Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında köy okullarında ilkokul ve ortaokul öğretmen ile öğrenci velilerine ilk yardım eğitimi veriyor.Uzman eğiticilerden alınan dersler ve ilk yardım sertifikasıyla özellikle kırsal köylerde yaşanabilecek durumlarda sağlık ekipleri olay yerine varıncaya kadar hem öğrencilerin hem de köylülerin imdadına köy öğretmenleri ile eğitim alan öğrenci velileri yetişecek.Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdiresi Ebru Mermer, proje kapsamında köy okullarında öğretmen ve öğrenci velilerine ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilk yardım eğitimi alan köy öğretmenleri ve öğrenci velileri, vatandaşın imdadına koşacak.
Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ’Okul Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında köy okullarında ilkokul ve ortaokul öğretmen ile öğrenci velilerine ilk yardım eğitimi veriyor.
Uzman eğiticilerden alınan dersler ve ilk yardım sertifikasıyla özellikle kırsal köylerde yaşanabilecek durumlarda sağlık ekipleri olay yerine varıncaya kadar hem öğrencilerin hem de köylülerin imdadına köy öğretmenleri ile eğitim alan öğrenci velileri yetişecek.
Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdiresi Ebru Mermer, proje kapsamında köy okullarında öğretmen ve öğrenci velilerine ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi. Mermer, köyde biri hastalandığında ilk başvurulacak kişinin öğretmen olduğunu ve ilk müdahalenin doğru yapıldığında bir hayatın kurtarılabileceğini söyleyerek, "Bu eğitimler sayesinde toplumda güven ve sevginin karşılığı olan öğretmenler, bir çocuğun dizi kanadığında, bir bebeğin boğazında cisim kaldığında, bahçesinde çalışan bir kişi eli kesildiğinde veya kulağına böcek kaçtığında akla gelen ilk isim olacaktır" dedi.
Mermer, şu anda Sulakyurt köyü ilk ve orta okulunda eğitimin verildiğini söyleyerek, "Bu proje ile öğretmenlerimizin, okulda yaşanabilecek birtakım olumsuz durumlar karşısında bilinçli olmalarını hedefliyoruz. Özellikle köylerde kalan öğretmenlerimizin, köyde yaşayanlara da donanımlı şekilde yardımcı olmalarını hedefliyoruz" dedi.
İlk yardım eğitimini veren öğretmen Fatma Teke Karadağ da köy öğretmenlerinin eğitimi almasının önemine değinerek, "Bu toplumda da farkındalığın oluşturulması açısından önemli. Mesela bir köyde bir vaka gerçekleştiğinde olay yerine acil yardım ekipleri gelene kadar öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerine daha hızlı müdahale edebilecekler" ifadelerini kaydetti.

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak

Veliler ile öğretmenler hayat kurtaracak
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