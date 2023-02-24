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  4. Veliler kazan kaldırdı! "Okula mı yolluyorum yoksa mezara mı?" Sınıf annesinin Whatsapp grubuna gönderdiği görüntü yürekleri ağza getirdi!

Veliler kazan kaldırdı! "Okula mı yolluyorum yoksa mezara mı?" Sınıf annesinin Whatsapp grubuna gönderdiği görüntü yürekleri ağza getirdi!

24.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna gönderdiği görüntü velilerin yüreğini ağzına getirdi. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Büyük Fuat Paşa İkokulunda hem veliler hem de çocuklar tedirgin. Üstelik çocuklar teneffüste bile deprem konuşup "Okulumuz da yıkılıp altında kalırsak diye korkuyoruz" diyor. Bu endişenin nedeni ise okuldaki bazı kolonlarda gözle görülen tehlike. Veliler bu duruma isyan etti.

Veliler kazan kaldırdı! "Okula mı yolluyorum yoksa mezara mı?" Sınıf annesinin Whatsapp grubuna gönderdiği görüntü yürekleri ağza getirdi!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler Türkiye'nin her noktasında endişelere yol açtı. Artık herkes oturduğu binanın, okulların, işyerlerinin, hatta tüm yapıların depreme dayanıklılığını sorguluyor. Gaziosmanpaşa'daki Büyük Fuat Paşa İlkokulunda ise iddiaya göre kolonlarda çatlaklar var. Velilerden biri sınıfın tavanının ders esnasında çöktüğünü dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA KURBAN VERMEK İSTEMİYORUZ"

İlkokul binasındaki kolonlarda gözle görülür düzeyde çatlaklar bulunuyor. Bir araya gelip çocukları için endişelerini belirten veliler "Çocuklarımızı Büyük Fuat Paşa'ya kurban vermek istemiyoruz" diye slogan attı.

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Bir veli ise o korkunç görüntüyle nasıl karşılaştığını ve tepkisin şu sözlerle dile getirdi:

"Bize sabah sınıf anamızdan bir resim geldi, çok üzüldüm, ağlayacak gibi oldum. Ben çocuğumu okula mı yolluyorum mezara mı?"

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"OKULUMUZ YIKILACAK VE ALTINDA KALACAĞIZ DİYE KORKUYORUM"

Bu durumdan tedirgin olan yalnızca veliler değil, çocuklar bile ders aralarında depremle ilgili konuşuyor. Çocuklardan biri "Okulu yıkıp baştan yapsınlar" derken bir diğerinin şu sözleri hissedilen kaygının boyutunu ortaya koydu:

"Korkuyorum okulumuz da yıkılacak, altında kalacağız diye."

DERSTE TAVAN ÇÖKTÜ!

Öte yandan bir velinin anlattığına göre sınıflardan birinde ders sırasında tavan çöktü.

Velilerin bu isyanına ise okul yönetimi 2008'de güçlendirme yapıldığını, endişeye mahal olmadığını söyleyerek yanıt veriyor.

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