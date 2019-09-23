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Veliler okul önüne kasis istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Hasanbey Mahallesi sakinleri okul önüne kasis yapılmasını istiyor.Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam, Hasanbey Mahallesi’nde 800 öğrencinin öğrenim gördüğü Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliş ve gidişlerde kullanıldıkları Engin Adıyaman Caddesine hız kesici yapılmasını istedi.

Veliler okul önüne kasis istiyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Hasanbey Mahallesi sakinleri okul önüne kasis yapılmasını istiyor.
Mahalle Muhtarı Vezir Sağlam, Hasanbey Mahallesi’nde 800 öğrencinin öğrenim gördüğü Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliş ve gidişlerde kullanıldıkları Engin Adıyaman Caddesine hız kesici yapılmasını istedi. Sağlam, “Mudanya trafiğini rahatlatmak maksadıyla alternatif yol olarak kullanılan Engin Adıyaman Caddesi üzerinde eğitim öğretim veren lisenin öğrencileri giriş ve çıkışlarda bu caddeyi kullanmak zorundalar. Bu cadde üzerinde otomobil ve ağır tonajlı araçların yüksek hızda seyretmesi öğrenciler ve ailelerini tedirgin ediyor” dedi.
Muhtar Vezir Sağlam, UKOME’ye yazdığı yazılı dilekçesine, buraya hemzemin okul geçidi yapılmasının uygun olduğu cevabının verildiğini anlatarak, “Buraya yaya çizgilerinden oluşan bir geçit yaptılar. Ana cadde olarak kullanılan bu yolda araçlar hızlı bir şekilde seyrederken çoğu zaman çizgileri fark etmemeleri yüzünden yaralanmalar meydana geliyor. Çocuklarımızın sağılıklı bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için bu yola hız kesici asfalt kasisler konmasını istiyoruz. Bir öğrencimizin burada hayatını kaybetmeden bu kasislerin yetkililerce yapılmasını rica ediyoruz“ diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.
Öğrenciler Hasanbey Mahallesi Muhtarı Sağlam’a destek verdi.

Veliler okul önüne kasis istiyor

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